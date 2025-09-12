Jordan Love kocht
NFL: Green Bay Packers setzen Traumstart fort! Jordan Love stellt Jayden Daniels in den Schatten
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 11:37 Uhr
- Kai Esser
Die Green Bay Packers haben den Traumstart in die neue Saison perfekt gemacht. Gegen die Washington Commanders gab es einen 27:18-Sieg. Neben der Defense überzeugte auch Jordan Love auf ganzer Linie.
Zum Auftakt des 2. Spieltags in der NFL haben die Green Bay Packers das nächste Ausrufezeichen gesetzt!
Gegen hoch eingeschätzte Washington Commanders setzten sich die Packers mit 27:18 im heimischen Lambeau Field durch.
Die Packers spielten dabei eine kontrollierte Partie von vorne weg. Zur Halbzeit stand es bereits 14:3. Zwar kamen die Commanders zwischenzeitlich auf ein One Score Game heran, wenn es nötig war, haben die Packers jedoch stets die richtige Antwort gefunden.
Green Bay Packers: Jordan Love überzeugt erneut
Jordan Love überzeugte mit über 300 Total Yards und zwei Touchdown-Pässen. Dass die Genauigkeit mit nur 61 Prozent angekommenen Pässen überschaubar war, ist zu verschmerzen. Bester Receiver war Tucker Kraft mit 124 Receiving Yards und einem Touchdown, den anderen Score fing Romeo Doubs. Bemerkenswert: Rookie Matthew Golden blieb bei zwei Targets ohne Catch.
Für den dritten Touchdown der Packers sorgte Running Back Josh Jacobs (dazu 84 Rushing Yards). Micah Parsons, der lange fraglich war, durfte sich über einen halben Sack freuen.
NFL: Washington Commanders ohne Durchschlagskraft
Auf der anderen Seite konnten die Commanders zu keinem Zeitpunkt ihr Laufspiel in Gang bringen. Austin Ekeler und Rookie Jacory Croskey-Merritt kamen zusammen nur auf 34 Rushing Yards bei zwölf Versuchen. Hiobsbotschaft zudem: Ekeler musste das Spiel vorzeitig verlassen, bei ihm ist die Befürchtung eines Achillessehnenrisses.
Jayden Daniels brachte bei 42 Wurfversuchen nur 24 an den Mann und erzielte dabei nur 200 Yards Raumgewinn bei einem Touchdown. Das macht lediglich 4,8 Yards pro Wurf. Zum Vergleich: Love erzielte 9,4.
Tight End Zach Ertz war leading Receiver der Commanders (64 Yards, ein Touchdown), auch Deebo Samuel feierte seinen ersten Touchdown im Commanders Jersey (44 Yards). Beste Nachricht der Commanders Offense: Terry McLaurin (fünf Catches für 48 Yards) wurde wieder besser eingebunden.
In Woche drei geht es für die Green Bay Packers zum ersten Auswärtsspiel der Saison zu den Cleveland Browns (0-1), die Commanders erwarten zeitgleich die Las Vegas Raiders (1-0).