Der konservative Aktivist Charlie Kirk (31) wird am 10. September an der Utah Valley University erschossen. Die Carolina Panthers ziehen Konsequenzen, nachdem sich ein Mitarbeiter auf seinen privaten Social-Media-Kanälen unangemessen dazu äußert.

Der Schock in den USA ist groß: Auf einem Universitätscampus wurde der konservative politische Aktivist Charlie Kirk (31) während einer Veranstaltung vor Hunderten Studenten erschossen.

Weil sich Kirk immer wieder für das Waffenrecht starkmachte, gab es nach seinem Tod auch Stimmen, besonders auf Social-Media-Plattformen, die Häme zeigten - bis hin zur Behauptung, er habe "es verdient", und man empfinde "kein Mitleid".

So auch von Charlie Rock, Kommunikationskoordinator im Football-Bereich der Carolina Panthers.

Rock veröffentlichte auf seinem privaten Instagram-Account einen Beitrag - nur wenige Stunden nach Kirks Tod.