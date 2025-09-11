Anzeige
American Football

NFL: Carolina Panthers entlassen Mitarbeiter wegen unangebrachter Social-Media-Kommentare nach dem Tod von Charlie Kirk

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 13:52 Uhr
  • Julian Erbs

Der konservative Aktivist Charlie Kirk (31) wird am 10. September an der Utah Valley University erschossen. Die Carolina Panthers ziehen Konsequenzen, nachdem sich ein Mitarbeiter auf seinen privaten Social-Media-Kanälen unangemessen dazu äußert.

Der Schock in den USA ist groß: Auf einem Universitätscampus wurde der konservative politische Aktivist Charlie Kirk (31) während einer Veranstaltung vor Hunderten Studenten erschossen.

Weil sich Kirk immer wieder für das Waffenrecht starkmachte, gab es nach seinem Tod auch Stimmen, besonders auf Social-Media-Plattformen, die Häme zeigten - bis hin zur Behauptung, er habe "es verdient", und man empfinde "kein Mitleid".

So auch von Charlie Rock, Kommunikationskoordinator im Football-Bereich der Carolina Panthers.

Rock veröffentlichte auf seinem privaten Instagram-Account einen Beitrag - nur wenige Stunden nach Kirks Tod.

Anzeige
Anzeige

NFL: Panthers mit öffentlichem Statement und Entlassung

In dem Post hieß es: "Warum seid ihr traurig? Euer Mann hat doch gesagt, es sei es wert …" Dazu zeigte er ein Foto von Kirk. Außerdem bezog sich Rock auf den Wu-Tang-Clan-Song "Protect Ya Neck".

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Panthers zogen Konsequenzen und entließen Rock.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Tod von Charlie Kirk: Panthers distanzieren sich von Aussagen von Mitarbeiter

Die Franchise erklärte in einer Stellungnahme, die von ihren Mitarbeitern geäußerten Ansichten seien deren eigene und repräsentierten nicht die des Klubs, Gewalt jeglicher Art werde nicht geduldet.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Rock war 2024 noch Praktikant in der Kommunikationsabteilung der Panthers und wurde kürzlich in eine Vollzeitstelle übernommen.

Das Wichtigste in Kürze

Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 12.09.2025
  • 16:09 Uhr
imago images 1059429053
News

Super Bowl Rematch: Chiefs gegen Eagles auf Rache aus

  • 12.09.2025
  • 14:29 Uhr
Green Bay Packers quarterback Jordan Love reacts after running for a first down in the first half of the NFL, American Football Herren, USA game between the Washington Commanders and the Green Bay ...
News

Kommentar: In dieser Form führt die NFC nur über die Packers

  • 12.09.2025
  • 13:57 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Cleveland Browns Oct 27, 2024; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Browns safety Grant Delpit (9) tackles Baltimore Ravens running back Derrick He...
News

Browns provozieren Ravens: "Nicht schwer zu tacklen"

  • 12.09.2025
  • 13:42 Uhr
Minnesota Vikings v Green Bay Packers
News

Rodgers winken historische Meilensteine gegen Seattle

  • 12.09.2025
  • 12:56 Uhr
Jordan Love
News

No Love lost! Packers besiegen auch die Commanders

  • 12.09.2025
  • 11:37 Uhr

NFL: Packers-Sieg! Jordan Love lässt Fetzen fliegen

  • Video
  • 02:21 Min
  • Ab 0

NFL: Was ein Biest! Tucker Kraft durchbricht Tackle

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0

NFL: Jordan Love führt Packers mit Zauberpässen zum Sieg

  • Video
  • 05:51 Min
  • Ab 0
Miami Dolphins v Indianapolis Colts
News

Dolphins-Krise: Spieler kommen ohne Coaches zusammen

  • 12.09.2025
  • 07:22 Uhr