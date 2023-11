Auf der Bühne wirkte Kaepernick bei seinem Auftritt, an dem auch ran teilnahm, gut gelaunt. Im Gespräch mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt machte der US-Amerikaner deutlich, dass ihn der Kampf gegen Ungerechtigkeit auch heute noch antreibt. "Sei stark, und stehe ein für deine Werte, nur so änderst du die Welt", formulierte der frühere Quarterback.

Am Eröffnungstag der 2023er-Messe trat Ex-NFL-Quarterback Colin Kaepernick auf. Der langjährige Spielmacher der San Francisco 49ers, der seit seinen Protestaktionen gegen Rassismus und Polizeigewalt in der Saison 2016 keinen Job mehr als Football-Profi bekommen hat, bekam dabei ein derart großes Sicherheitsaufgebot wie noch kein Gast vor ihm. Unschöne E-Mails von Gegnern des 36-Jährigen hatten dies nötig gemacht.

Zu tun gibt es für Kaepernick, der sich inzwischen einen Namen als Influencer und Aktivist macht, genug. "Es gibt weniger Chancen für Schwarze, Frauen, etc. in Sachen Gleichbehandlung in der Arbeitswelt. Dazu kommt: Islamophobie, Sexismus, Hunger - Es gibt noch viel Arbeit."

Umso wichtiger ist es daher, dass in Zukunft noch mehr Sportler ihre Social-Media-Reichweiten nutzen, um auf Ungerechtigkeiten und Probleme in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.

Seit dem 1. Januar 2017 hat Kaepernick kein Spiel mehr bestritten, sein Vertrag in San Francisco wurde einst nicht verlängert. Seine Protestaktionen - er kniete unter anderem während der US-Hymne - machten ihn zu einer der am kontroversesten betrachteten Persönlichkeiten der Vereinigten Staaten.

Kickoff-Return Yards 1. Keisean Nixo (Green Bay Packers) - 562 Yards 2. Rashid Shaheed (New Orleans Saints) - 343 Yards 3. Antonio Gibson (Washington Commanders) - 340 Yards 4. Xavier Gipson (New York Jets) - 283 Yards 5. Deven Thompkins (Tampa Bay Buccaneers) - 281 Yards

Kickoff-Return Yards 1. Keisean Nixo (Green Bay Packers) - 562 Yards 2. Rashid Shaheed (New Orleans Saints) - 343 Yards 3. Antonio Gibson (Washington Commanders) - 340 Yards 4. Xavier Gipson (New York Jets) - 283 Yards 5. Deven Thompkins (Tampa Bay Buccaneers) - 281 Yards

Kickoff-Return Yards 1. Keisean Nixo (Green Bay Packers) - 562 Yards 2. Rashid Shaheed (New Orleans Saints) - 343 Yards 3. Antonio Gibson (Washington Commanders) - 340 Yards 4. Xavier Gipson (New York Jets) - 283 Yards 5. Deven Thompkins (Tampa Bay Buccaneers) - 281 Yards © ZUMA Wire

Interceptions 1. DaRon Bland (Dallas Cowboys) - 7 Interceptions 2. Geno Stone (Baltimore Ravens) - 6 Interceptions 3. Paulson Adebo (New Orleans Saints) - 4 Interceptions 3. Jordan Whitehead (New York Jets) - 4 Interceptions 3. Cam Taylor-Britt (Cincinnati Bengals) - 4 Interceptions 3. Jessie Bates (Atlanta Falcons) - 4 Interc

Interceptions 1. DaRon Bland (Dallas Cowboys) - 7 Interceptions 2. Geno Stone (Baltimore Ravens) - 6 Interceptions 3. Paulson Adebo (New Orleans Saints) - 4 Interceptions 3. Jordan Whitehead (New York Jets) - 4 Interceptions 3. Cam Taylor-Britt (Cincinnati Bengals) - 4 Interceptions 3. Jessie Bates (Atlanta Falcons) - 4 Interc

Interceptions 1. DaRon Bland (Dallas Cowboys) - 7 Interceptions 2. Geno Stone (Baltimore Ravens) - 6 Interceptions 3. Paulson Adebo (New Orleans Saints) - 4 Interceptions 3. Jordan Whitehead (New York Jets) - 4 Interceptions 3. Cam Taylor-Britt (Cincinnati Bengals) - 4 Interceptions 3. Jessie Bates (Atlanta Falcons) - 4 Interc © 2023 Getty Images

An seiner Mission hat all dies nichts geändert. Doch hat sich der bisherige Widerstand gelohnt?

Anzeige

Kaepernick: "Sport ist rassistisch"

So wollte er auf der großen Bühne abbilden, was sich sonst nur im Verborgenen abspielt. "Sport ist politisch. Wir akzeptieren Politik im Sport, politisch sind aber nur die Organisationen und die Teams. Wir akzeptieren, dass sie politisch sind, auch die Politik hinter verschlossener Tür akzeptieren wir." Bei den Sportlern selbst sieht das anders aus, was Kaepernick ändern will.

Sechs Jahre lang spielte der heute 36-Jährige in der NFL, inzwischen ist er Startup-Gründer, betreibt eine Foundation und arbeitet als Aktivist und Influencer.

Doch trotz aller Bemühungen, an einer Aussage hält er weiterhin fest: "Sport ist rassistisch."

Hinnehmen wird er dies aber gewiss nicht.