NFL: Ex-Star der Miami Dolphins um Millionensumme betrogen

Damar Hamlin (Buffalo Bills)

Buch: "Can't Hurt Me" - David Goggins, "Fear Is A Choice: Tackling Life's Challenges with Dignity, Faith, and Determination" - James Conner & Tiffany Yecke Brooks

Hamlin: "'Can't Hurt Me' geht um die Steuerung des Gehirns in Situationen, die dich oder dein Umfeld beeinflussen, damit sie sich nicht zu stark auf dich auswirken und du weiterkommen kannst. Lesen ist für mich ein Weg um produktiv zu sein, um meine Zeit nicht mit dummer Sche**e zu verschwenden." Zudem schreibt er gerade selbst ein Buch.