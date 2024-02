McCarthy wird 2024 aber trotzdem in sein fünftes und letztes Vertragsjahr gehen. Er sitzt dann ohne Frage auf dem Hot Seat. Aber er sitzt zumindest im Cowboys-Trainerstuhl.

Immerhin sind die Cowboys erneut vorzeitig in den Playoffs gescheitert. In vier Saisons unter McCarthy zum dritten Mal in Folge nach einer 12:5-Saison. 2020 hatte man sich gar nicht für die Postseason qualifiziert.

Die Dallas Cowboys setzen weiter auf Mike McCarthy. Besitzer Jerry Jones hat sich jetzt erstmals zu den Gründen geäußert, warum er an dem nicht unumstrittenen Coach festhält.

Mike McCarthy bleibt auch 2024 Head Coach der Dallas Cowboys. Besitzer Jerry Jones erklärt, warum er sich so entschieden hat.

"Es gibt natürlich eine Menge Dinge, die man in Betracht ziehen und über die man nachdenken kann. Jeder hat Optionen. Das ist eine, mit der ich mich sehr wohl fühle. Ich hatte während des Jahres ein gutes Gefühl bei der Arbeit, die Mike geleistet hat“, sagte Jones. Das Team habe gut reagiert, und natürlich seien nach dem überraschenden Aus in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers alle enttäuscht gewesen, so Jones: "Aber es gibt einige Dinge, die wir mitnehmen können."

Jones glaubt, dass der Kader immer noch reif für eine Super-Bowl-Chance ist, angeführt von Quarterback Dak Prescott, der zu den Finalisten bei der Auszeichnung zum MVP gehört. Den Spielmacher und dessen Verhältnis stellt Jones in den Fokus für die Weiterentwicklung.

"Wir sind mit Dak an einem Schlüsselpunkt angelangt", sagte Jones. "Dak hat sich verbessert, seit Mike hier ist, und ich denke, wir können uns auf diese Verbesserung freuen. Es gibt noch mehr zu holen, was die Verbesserung von Dak mit Mike angeht. Darauf deuten einige Dinge hin. Wenn es noch mehr zu erreichen gibt, mehr Pluspunkte für Dak, wirkt sich das auf viele andere Dinge aus, die wir im Moment mit den Entscheidungen, die wir treffen, tun. Also macht es Sinn, McCarthy zu behalten."