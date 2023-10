Platz 15: New York Jets (16)

Analog zu den Texans geht es auch für die New York Jets trotz Bye Week einen rauf. Es erinnert an das vor Jahren beliebte Meme "Luigi wins by doing absolutely nothing". Und was haben Zach Wilson und Luigi gemeinsam? Manchmal etwas unbeholfen und grün angezogen, aber durchaus solide - zumindest in dieser Spielzeit. © USA TODAY Network