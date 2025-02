Derrick Henry wartet nach dem Playoff-Aus seiner Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills weiterhin auf einen Super-Bowl-Ring. Micah Parsons, Star-Verteidiger der Dallas Cowboys, rät ihm deswegen zu einem Wechsel zu den Kansas City Chiefs.

Derrick Henry ist einer der besten Running Backs der NFL-Historie. Der 31-Jährige spielt seit 2016 in der NFL und kommt dabei auf sechs Spielzeiten mit mindestens 1.000 Yards, 2020 erzielte er sogar 2.027 Yards und in diesem Jahr verpasste er die 2.000er Marke mit 1.921 Yards denkbar knapp.

Nichtsdestotrotz wartet Henry weiterhin auf den großen Teamerfolg. Der Running Back der Baltimore Ravens steht noch ohne Championship-Ring da, ein Super-Bowl-Auftritt war ihm bisher ebenfalls nicht vergönnt.

Gerade als Running Back läuft ihm dafür allmählich die Zeit davon. Das war auch Thema im Podcast von Dallas-Cowboys-Star Micah Parsons, in dem Henry kürzlich zu Gast war. Parsons riet darin Henry sogar zu einem Wechsel zu den Kansas City Chiefs, um einen Ring abzustauben.

"Ich hasse es, dir das zu sagen, aber du musst es wie Shady [McCoy] tun", erklärte der Cowboys-Star in "The Edge with Micah Parsons". Der Pass Rusher spielt darauf an, dass LeSean McCoy im Herbst seiner Karriere bei den Chiefs anheuerte, um noch einen Ring zu holen. Ein Jahr später wechselte der Running Back zu den Tampa Bay Buccaneers, mit Tom Brady gewann McCoy seinen zweiten Ring in Folge und beendete anschließend seine Karriere.

Henry lehnt diese Option aber ab. "Nein, das werde ich nicht tun. Ich spiele mit dem Quarterback zusammen, mit dem ich schon immer spielen wollte", schwärmte Henry von Lamar Jackson.