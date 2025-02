NFL Draft 2025: Tennessee Titans denken wohl über Trade des ersten Picks nach

Aktuell seien aber alle Optionen auf dem Tisch - also auch, selbst an Position eins zu draften. Sollten die Titans das tun, wäre die Wahl eines Quarterbacks auf den ersten Blick die naheliegendste Option.

Mit einer Bilanz von 3-14 war in der vergangenen Saison keine Mannschaft schlechter. Als Trost gab’s dafür aber den ersten Pick im anstehenden Draft 2025 , der vom 24. bis 26. April in Green Bay stattfinden wird.

Will Levis hat in der Saison 2024 abermals unter Beweis gestellt, kein Franchise-Quarterback zu sein. Er steht noch zwei weitere Jahre unter Vertrag, könnte aber als Backup fungieren.

3. Pick: New York Giants - Bilanz: 3-14 - Strength of Schedule: .554

4. Pick: New England Patriots - Bilanz: 4-13 - Strength of Schedule: .471

7. Pick: New York Jets - Bilanz: 5-12 - Strength of Schedule: .495

9. Pick: New Orleans Saints - Bilanz: 5-12 - Strength of Schedule: .505

Das Problem: Anders als beispielsweise die Quarterback-Klasse im Vorjahr um Caleb Williams, Offensive Rookie of the Year Jayden Daniels und Drake Maye gilt die diesjährige als nicht so stark. Einzig Cam Ward (Miami) und Shedeur Sanders (Colorado) werden als ernsthafte Optionen für den ersten Pick angesehen.

Interessenten für den ersten Pick dürfte es vermutlich genug geben. Die Cleveland Browns (2. Pick) brauchen ebenfalls einen neuen Spielmacher und könnten um eine Stelle noch oben traden wollen, um ihren Favoriten zu nehmen. Auch die New York Giants (3. Pick), die Las Vegas Raiders (6. Pick) und die New Orleans Saints (9. Pick) haben Bedarf. Das könnte auch auf die New York Jets (7. Pick) zutreffen - je nachdem, wie Aaron Rodgers seine Zukunft plant.

Bis so richtig Bewegung in die ganze Nummer kommt, werden wohl noch ein paar Wochen vergehen. Zunächst steht mit dem NFL Combine Ende Februar bzw. Anfang März das Schaulaufen der College-Stars an, ehe am 12. März die Free Agency beginnt.