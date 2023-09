Anzeige

Die Detroit Lions machen zum Auftakt in die neue NFL-Saison die Kansas City Chiefs nass. Der Deutsche Amon-Ra St. Brown spielt dabei eine besondere Rolle.

Was für ein Auftakt in die neue NFL-Saison! In der ersten Partie der Spielzeit 2023 haben die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown dem aktuellen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs eine 21:20-Pleite hinzugefügt.

Es ist das erste Mal seit 2017, dass Detroit mit einem Sieg in die Saison gestartet ist.

Im Arrowhead Stadium in Kansas City war es dabei ausgerechnet St. Brown, der gegen Ende des ersten Viertels den ersten Touchdown der neuen Saison erzielte. Nach einem 9-Yard-Pass von Quarterback Jared Goff jubelten die Lions in der Endzone.

St. Brown erwies sich während der Partie als zuverlässigste Anspielstation für seinen Signal Caller. Zudem wurde er mit seinem vierten Catch der Partie zum ersten Spieler der Lions-Geschichte, der es in seinen ersten drei NFL-Saisons auf 200 Catches gebracht hat.