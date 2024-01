NFL erzielt Zuschauer-Hoch in der Divisional Round und stellt neuen TV-Rekord auf

NFL Conference Championship: Die Teams mit den meisten Teilnahmen

Die Conference Championship Games der AFC und NFC stehen an. Die Chiefs sind zum sechsten Jahr in Folge im AFC-Endspiel, während die Lions es zum ersten Mal seit der Saison 1991/92 in das NFC-Finale geschafft haben. Aber welche Teams waren in der modernen Ära der NFL (seit 1970) am häufigsten im AFC oder NFC Championship Game? (Stand: 24.01.2024) © USA TODAY Network