Eagles weiterhin ungeschlagen, Bengals zurück in Topform, Chiefs besiegen Vikings

Anzeige Die Offense der Bengals zeigt sich wieder stark, während die Chiefs und die ungeschlagenen Eagles weiterhin überzeugen. Die New York Jets gewinnen ein knappes Duell mit den Broncos. Cincinnati Bengals @ Arizona Cardinals 34:20 Ist bei den Bengals endlich der Knoten geplatzt? Insbesondere die Offense Cincinnatis überzeugte im deutlichen Sieg gegen die Arizona Cardinals. Ja'Marr Chase legte eine historische Performance hin: Mit 15 Receptions brach er den Franchise-Rekord für die meisten Catches in einem Spiel - hinzukamen 192 Receiving Yards und seine ersten drei Touchdowns der Saison, inklusive einer 63-Yard-Bombe im dritten Viertel. Joe Burrow lief auch wieder in Topform auf und brachte 36 seiner 46 Passversuche für 317 Yards und drei Touchdowns an. Die Defense der Bengals trug ebenfalls mit einem Pick Six durch Cam Taylor-Britt, sowie einer weiteren Interception, drei Turnover-on-Downs und drei Sacks zum Erfolg Cincinnatis bei. Die Bengals gewinnen erst ihr zweites Spiel in dieser Spielzeit, Arizona kassiert bereits die vierte Niederlage.

Anzeige

Philadelphia Eagles @ Los Angeles Rams 23:14 Die Philadelphia Eagles bleiben auch nach dem fünften NFL-Spieltag ungeschlagen. Die Los Angeles Rams hielten zunächst zwar dagegen, Philadelphia lief in der zweiten Halbzeit aber mit dem Sieg davon. Quarterback Jalen Hurts trug mit insgesamt 375 Yards bei, 303 Yards über die Luft und 72 Yards über den Boden, sowie ein Passing Touchdown und ein Rushing Touchdown. Wide Receiver A.J. Brown und Tight End Dallas Goedert führten die Eagles mit jeweils 127 und 117 Receiving Yards an. Auf Rams' Seite gab Superstar-Receiver Cooper Kupp sein Saisondebüt und machte genau da weiter, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hatte: acht Catches für 118 Yards. Die Eagles führen weiterhin die NFC North mit fünf Siegen und keiner Niederlage an, die Rams müssen die dritte Pleite der Saison hinnehmen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

New York Jets @ Denver Broncos 31:21 Die New York Jets konnten in Woche 5 an die gute Leistung des letzten Spieltags anknüpfen und schlugen ein Broncos-Team, das immer tiefer in der Krise steckt. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte (8:13), kam New York stark aufs Feld zurück und übernahm die Führung, bevor die Broncos sich zurückkämpften. Doch die Jets-Defense besiegelte 30 Sekunden vor Spielende den Sieg mit einem Sack-Fumble-Touchdown zulasten Russell Wilsons. Running Back Breece Hall lief sich mit 177 Yards und einem Touchdown zum Matchwinner - im dritten Viertel punktete der 22-Jährige mit einem beeindruckenden 72-Yard-Lauf. Zach Wilson tat das absolute Minimum, um die Jets zum Sieg zu tragen: 199 Passing Yards, keine Touchdowns und eine Interception. Die Jets erringen somit den zweiten Sieg der Saison, die Broncos verlieren zum vierten Mal in dieser Spielzeit.

Kansas City Chiefs @ Minnesota Vikings 27:20 Die Kansas City Chiefs konnten gegen die Minnesota Vikings den vierten Sieg in Folge einfahren. Die Vikings boten den Super-Bowl-Champions die Stirn, müssen sich am Ende aber geschlagen geben. Patrick Mahomes legte eine solide Leistung hin - der zweimalige MVP verbucht 281 Passing Yards und zwei Touchdowns. Travis Kelce sorgte kurz vor Ende der ersten Hälfte für einen Schreckmoment bei den Chiefs, als er mit einer Knöchelverletzung in die Kabine humpelte. Der Tight End kehrte in der zweiten Hälfte allerdings zurück, und führte am Ende die Passempfänger der Chiefs mit zehn Catches für 67 Yards und einem Touchdown an. Den Chiefs gelang somit der vierte Sieg der Saison. Die Playoff-Hoffnungen der Vikings sinken mit der vierten Niederlage des Jahres immer weiter herab. ALLE HIGHLIGHTS UND INFOS ZU DEN FRÜHEN SONNTAGSSPIELEN