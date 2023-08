Auf der Plattform "X" (ehemals Twitter) teilte Judon einen Post, der darüber informiert, dass Grande Miller in ihrem neuen Album würdigt. Dazu schrieb der NFL-Profi: "Das interessiert absolut niemanden. Sei nicht traurig, dass er tot ist, denn es war deine Schuld."

Linebacker Matthew Judon von den New England Patriots hat in den sozialen Medien für eine Kontroverse gesorgt. Der 31-Jährige unterstellte Sängerin Ariana Grande, für den Tod des 2018 verstorbenen Rappers Mac Miller zumindest mitverantwortlich zu sein.

Aufregung um Linebacker Matthew Judon von den New England Patriots: Via Social Media attackierte er die Sängerin Ariana Grande und unterstellte ihr, für den Tod von Rapper Mac Miller verantwortlich zu sein.

Miller und Grande waren zwischen 2016 und 2018 ein Paar. Die zweimalige Grammy-Siegerin veröffentlichte kürzlich zum zehnjährigen Jubiläum ihres Debüt-Albums "Yours Truly" eine Spezialauflage. Teil des modifizierten Albums ist auch ein Song, den sie mit Miller einst in London live performte.