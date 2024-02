Anzeige

Jason Kelce scheiterte mit den Philadelphia Eagles krachend in den Playoffs. Seitdem vermied der Center aber eine Entscheidung über seine Zukunft, soll nun aber mehrere Angebote auf dem Tisch haben.

von Daniel Kugler

Als die Philadelphia Eagles vor einigen Wochen in der Wild Card Round der NFL-Playoffs mit 9:32 sehr deutlich gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren, war der Schock bei den Beteiligten groß.

Minuten vor Ende der Partie, als das schmerzliche Aus bereits feststand, konnte man an der Seitenlinie einen Spieler sehen, der besonders emotional ergriffen war: Jason Kelce.

Der sonst so selbstbewusst auftretende und eigentlich gefühlt unverwüstliche Center der Eagles hatte sichtlich damit zu kämpfen, dass ihm keine Tränchen über die Wangen rollen. Es folgten vielsagende Bilder: Nach und nach kamen die Mitspieler und Coaches zum 36-Jährigen, nahmen ihn in den Arm. Es sah alles danach aus, dass es nach 193 Spielen in der Regular Season und 12 in den Playoffs das letzte für den Routinier gewesen sein würde.

Offiziell hat Kelce seine Karriere seitdem aber nicht beendet. Nach wochenlanger Unklarheit könnte sich nun aber eine Entscheidung abzeichnen. Laut "FrontOfficeSports.com" habe sich der O-Liner in dieser Woche offenbar sowohl mit "ESPN" als auch mit "Fox" über eine mögliche TV-Tätigkeit unterhalten.