Schon Monate zuvor habe er sich eine Waffe gekauft, "von der ich wusste, dass ich sie benutzen würde. Ich wollte es so schlimm wie möglich machen, damit es einen Sinn ergab. Es erschien mir wie eine Ausrede und ein Ausweg", so der frühere Quarterback.

Anschließend habe er versucht, sich selbst zu sabotieren und seinem Leben danach ein Ende zu setzen. Fünf Millionen Dollar habe er dabei verschwendet. "Ich hatte geplant, alles zu tun, was ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben tun wollte. So viel Geld ausgeben, wie ich nur konnte, und dann wollte ich mir das Leben nehmen", schilderte Manziel.

"Ich wurde als bipolar diagnostiziert und für mich fühlte es sich genauso an, als wäre ich Alkoholiker oder drogenabhängig", sagte der heute 30-Jährige in der "Netflix"-Dokumentation "Untold: Johnny Football".

Manziel blieb nur zwei Jahre in der NFL

2014 wurde Manziel beim NFL-Draft in Runde eins an Position 22 von den Cleveland Browns ausgewählt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bereits nach zwei Saisons wurde Manziel entlassen, auch aufgrund wiederholter Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt.

Eine Chance in der NFL bekam er danach nicht mehr, stattdessen spielte er in der Canadian Football League, in der Alliance of American Football sowie zuletzt 2021 und 2022 in der Fan Controlled Football-Liga.