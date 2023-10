Anzeige

Die Kansas City Chiefs haben sich für ihr Spiel in Deutschland eine besondere Aktion überlegt

Die Kansas City Chiefs präsentieren erste Pläne für die Aktivitäten des Teams in Frankfurt rund um das NFL-Germany Game 2023 gegen die Miami Dolphins am Sonntag, den 5. November.

Um den Auftritt der Chiefs auf besondere Art und Weise mit Frankfurt zu verankern, legt das Team mit einem speziell für die Chiefs angefertigten Boot am Ufer des Mains im Zentrum Frankfurts an, nur 250 Meter vom berühmten Eisernen Steg entfernt.

Zu Ehren der drei Super-Bowl-Titel der Chiefs wurde das Boot "ChampionShip" getauft und wird während des gesamten Aufenthalts des Clubs in Deutschland als zentrale Anlaufstelle für die Aktivitäten der Chiefs dienen.

Am Freitag, dem 3. November, und Samstag, dem 4. November, ist das Boot für die Öffentlichkeit zugänglich. Darüber hinaus finden während des gesamten Wochenendes diverse VIP-Events und eine Rallye für Dauerkarteninhaber statt, die mit der Chiefs vs. Dolphins Watch Party am Spieltag abschließt.