Nachdem Justyn Ross am Montag verhaftet wurde, hat die NFL nun den Wide Receiver der Chiefs auf die "Commissioner's Exempt List" gesetzt.

Der 23-jährige Justyn Ross wird vorerst nicht mehr für die Kansas City Chiefs auflaufen. Die NFL hat den Passempfänger auf die "Exempt List" gesetzt: Spieler, die auf dieser Liste landen, beziehen zwar weiterhin ihr Gehalt, gehören aber nicht zum offiziellen 53-Mann-Kader und dürfen somit weder Spiele bestreiten noch trainieren.

Ross wurde am Montag wegen häuslicher Gewalt und Sachbeschädigung in der Johnson County, Kansas, verhaftet. Am Mittwoch kehrte er in das Trainingszentrum der Chiefs zurück und trainierte auch am Donnerstag mit dem Rest des Teams, bevor er auf die Exempt List gesetzt wurde.

Chiefs Head Coach Andy Reid zeigte sich unsicher, ob Ross noch in dieser Saison wieder spielen wird: "Wir lassen den Prozess einfach laufen. Dafür ist diese Liste da", sagte Reid auf einer Pressekonferenz.

Ross wurde 2022 als Undraftet Free Agent von den Kansas City Chiefs verpflichtet, fiel aber verletzungsbedingt für die gesamte Saison aus. In der laufenden Spielzeit feierte der Receiver sein Debüt für die Chiefs - bisher gelangen ihm allerdings nur drei Catches für 34 Yards.