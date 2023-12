Kansas City Chiefs: Justyn Ross trotz Sperre durch NFL vor dem Comeback

Anzeige

Die NFL hat die Strafe für Justyn Ross wegen seiner Verfehlungen im Privatleben festgelegt. Damit ist auch klar, dass der Receiver den Kansas City Chiefs bald wieder zur Verfügung steht.

Justyn Ross steht kurz vor seinem Comeback. Wie mehrere US-Medien berichten, hat die NFL den Wide Receiver der Kansas City Chiefs zwar wegen Verstößen gegen die Verhaltensregeln für sechs Spiele gesperrt. Allerdings musste der 23-Jährige bereits fünf Partien aussetzen, weil er auf der "Commissioner Exempt List" steht.

Die NFL Commissioners Exempt List beschreibt die Freistellung eines Spielers, die ausschließlich der Comissioner der NFL vollziehen kann. Ein Spieler wird dann auf die Liste gesetzt, wenn er mit gravierenden Problemen abseits des Platzes zu kämpfen hat z.B. bei laufenden Ermittlungen und schwebenden Strafverfahren.

Die verpassten Begegnungen werden in der Strafe angerechnet, womit Ross in Week 15 beim Gastspiel bei den New England Patriots und damit zwei Tage nach seinem 24. Geburtstag wieder auf dem Rasen stehen könnte.

Bislang kommt Ross, der 2022 ungedraftet unter Vertrag genommen wurde, in sieben Saisoneinsätzen auf drei Receptions für 34 Yards. Umso mehr wird er nun unter besonderer Beobachtung stehen.

Laut "ESPN"-Reporter Adam Schefter wird Ross, der die Saison 2022 wegen einer Fußverletzung verpasst hatte, die während seiner Sperre erhaltenen Gehälter zurückzahlen müssen.