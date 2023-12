Wenige Plays später kramte Andy Reid für Pacheco einen Trickspielzug aus dem Hut, der Running Back erhielt als Quarterback in der Wildcat den Snap, lief nach links, täuschte die Ballübergabe an Quarterback Patrick Mahomes an und sprintete in die gegnerische Endzone.

Allerdings unterliefen den Chiefs direkt im Anschluss zwei folgenschwere Fehler. Erst vermasselten sie bei einem erneuten Trickspielzug die Ballübergabe (der Fumble wurde von Bilal Nichols, dem Defensive Tackle der Raiders in die Endzone getragen), dann warf Mahomes einen Pick Six.