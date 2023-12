Anzeige

Jakob Johnson kehrt auf die große NFL-Bühne zurück. Die Las Vegas Raiders haben den deutschen Fullback in den Kader für das Spiel gegen die Minnesota Vinkings berufen.

Von Chris Lugert

Jakob Johnson steht vor der Rückkehr auf die NFL-Bühne. Der deutsche Fullback, der aktuell im Practice Squad der Las Vegas Raiders beheimatet ist, wurde von seinem Team für das Spiel gegen die Minnesota Vikings am Sonntag (ab 22:05 Uhr im Liveticker) in den aktiven Kader berufen.

Es ist die nächste Wende für den 28-Jährigen, hinter dem turbulente Wochen liegen. Erst Mitte November war Johnson von den Raiders entlassen worden, nachdem auch Head Coach Josh McDaniels wenige Tage zuvor vor die Tür gesetzt worden war.

McDaniels galt als treibende Kraft hinter der Verpflichtung des gebürtigen Stuttgarters zur Saison 2022, beide hatten zuvor bereits bei den New England Patriots zusammengearbeitet.

Nur vier Tage nach seiner Entlassung wurde Johnson von den Raiders zurückgeholt und erhielt einen Vertrag für den Practice Squad. Aus diesem sind vereinzelte Berufungen in den aktiven Kader möglich.

Johnson war 2019 über das International Player Pathway Program in die NFL gekommen. In der besten Football-Liga der Welt bestritt er seither 62 Spiele, bisheriger Höhepunkt war sein erster und bislang einziger Touchdown in Woche zwei der Saison 2020 mit den Patriots gegen die Seattle Seahawks.