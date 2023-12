Anzeige

Die 32 Teams der NFL dürfen in der kommenden Saison wohl deutlich mehr für die Gehälter ihrer Spieler ausgeben. Der Salary Cap wird offenbar deutlich angehoben.

Von Chris Lugert

Der Salary Cap in der NFL wird für die Saison 2024 offenbar spürbar angehoben. Wie die beiden NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, könnte die Gehaltsgrenze auf eine Summe jenseits der 240 Millionen Dollar steigen.

Offizielle Verlautbarungen der Liga gibt es noch nicht und werden dem Bericht zufolge wohl erst im neuen Kalenderjahr folgen. Auch eine Prognose werde es beim anstehenden Winter-Meeting der Teams am Dienstag und Mittwoch nicht geben.

Quellen zufolge sind die Nachwirkungen der Corona-Pandemie nun aber endgültig überwunden, was für die kommenden Jahre weitere, teils deutliche Anhebungen der Gehaltsgrenze zur Folge haben könnte.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren war der Salary Cap deutlich gestiegen - trotz der Pandemie. Lag die Grenze in der Saison 2022 noch bei 208,2 Millionen Dollar, dürfen Teams in der aktuellen Spielzeit bereits 224,8 Millionen Dollar ausgeben.

Der Salary Cap ist einer der zentralen Schlüssel der NFL, um die Liga ausgeglichen zu halten. So wird verhindert, dass ein Team mit größeren finanziellen Ressourcen die Mehrzahl an Topstars verpflichten kann.