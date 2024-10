Las Vegas Raiders: Offener Quarterback-Konkurrenzkampf zwischen Gardner Minshew und Aidan O'Connell

Das Wichtigste in Kürze

Nachdem Head Coach Antonio Pierce am Sonntag bei der Pleite gegen die Denver Broncos (NFL-HIghlights: Broncos überrollen Raiders) Gardner Minshew auf die Bank gesetzt hatte und Aidan O'Connell dessen Part übernahm, sagte der Coach nun am Montag, dass die Raiders den Starter für Woche 6 erst noch festlegen wollen. Das Team wird diese Bewertung anscheinend die ganze Woche über fortsetzen.

Vic Tafur von "TheAthletic.com" berichtet, dass Minshew und Aidan O'Connell diese Woche im Training um den Platz in der Startformation kämpfen werden.

Minshew bekam die Starter-Rolle im Trainingslager und stand in den ersten fünf Spielen in der Startformation. Die Raiders ersetzten ihn jedoch am Sonntag nach zwei Interceptions, darunter eine Pick-Six, die Broncos-Cornerback Pat Surtain über 100 Yards zurückbrachte.

Der 28-jährige Minshew hat bislang 71 Prozent seiner Pässe für 1.014 Yards angebracht, warf dabei vier Touchdowns und fünf Interceptions.

O'Connell war in der letzten Saison zeitweise der Starter der Raiders und kam auf eine Bilanz von 5-5. Nachdem er am Sonntag Minshew ersetzt hatte, brachte er 10 von 20 Pässen für 94 Yards an und warf eine Interception.