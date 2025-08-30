Las Vegas Raiders: Startet College-Star Ashton Jeanty seine NFL-Rekordjagd?

Im College rannte er alles in Grund und Boden – nun steht der nächste große Schritt bevor. In wenigen Wochen startet Ashton Jeanty mit den Las Vegas Raiders in seine erste NFL-Saison. Wird er auch dort für Furore sorgen? Von Julian Erbs Bei Ashton Jeanty zeigte sich früh, dass er ein besonderes Talent besitzt. Seine ersten größeren Football-Erfahrungen sammelte der aus Florida stammende 21-Jährige tatsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten. Sein Vater war als Chief Petty Officer (Dienstgrad der U.S. Navy, etwa Obermaat) in Neapel stationiert, wo Jeanty zur Schule ging. Schon in seiner ersten Saison mit sechs Spielen sorgte er dort für Furore: Gegen andere europäische Schulen, auf denen Kinder von Militärangehörigen spielten, erlief er 1.200 Yards und erzielte 21 Touchdowns. Ein unglaublicher Schnitt von 200 Yards und über drei Touchdowns pro Spiel.

Wieder zurück in den USA Nach dieser Saison teilte er seinen Eltern mit, dass er zurück in die USA wollte. Schließlich konnte er sie überzeugen. Jeanty wechselte an die Lone Star High School in Texas und knüpfte dort an seine Leistungen aus Neapel an.

Seine Bilanz 2021, im letzten Jahr vor dem College: Der Running Back erzielte 1.843 Rushing Yards bei einem Schnitt von acht Yards pro Lauf, fing 41 Pässe für 810 Yards und kam insgesamt auf 41 Touchdowns (31 durch Laufspiel, zehn durch Passfang). Auch am Boise State College war Jeanty kaum zu stoppen: 2022 und 2023 teilte er sich die Arbeit noch mit einem weiteren Running Back. In seiner letzten College-Saison 2024 jedoch nahm das Ganze surreale Züge an. Es folgt eine Liste von Rekorden, die er in seinem letzten College-Jahr in der FBS (der höchsten Spielklasse im College Football der NCAA) aufstellte: Rushing Yards nach Kontakt in einer Saison (1.970)

erzwungene verpasste Tackles in einer Saison (164)

Spiele mit über 100 Rushing Yards in einer Saison (14)

Rushing Touchdowns über mindestens 70 Yards in einer Saison (5) In seinen drei Jahren am Boise State College pulverisierte er zudem nahezu alle schulinternen Running-Back-Rekorde und gilt als mit Abstand bester Running Back, den die Schule je hervorgebracht hat.

Kein NFL-Combine für Jeanty Nach einer der besten Running-Back-Saisons in der bisherigen College-Football-Historie war klar, dass er sich für den Draft anmelden würde. Ungewöhnlich war jedoch seine Entscheidung, nicht am Combine teilzunehmen. Stattdessen veröffentlichte Jeanty eine Woche vor dem Draft einen lesenswerten und vor allem beeindruckend offenen Brief an die General Manager aller 32 NFL-Teams. Darin schloss er mit einem klaren, richtungsweisenden Absatz: "Ich bin den langen Weg gegangen. Damit bin ich jetzt fertig. Wenn ihr mich draftet, ist es ganz einfach: Ich komme zu eurer Franchise, um das zu tun, was Saquon und die Eagles gerade geschafft haben. Ich komme, um groß zu gewinnen – und das bald. Es ist TACKLE-Football … ihr wisst, was ich meine. Ich würde den Spieler draften, den man nicht tackeln kann." Die Las Vegas Raiders waren überzeugt und wählten mit dem sechsten Pick das 1,74 Meter große, 94 Kilogramm schwere Kraftpaket.

Großer Umbruch bei den Las Vegas Raiders Die vergangene Saison der Raiders war insgesamt zum Vergessen (vier Siege und 13 Niederlagen), doch das Laufspiel stach als besonderer Schwachpunkt hervor. Bester Running Back war Alexander Mattison mit lediglich 420 Yards in 14 Einsätzen, während keiner seiner Kollegen im Schnitt mehr als 37 Yards pro Spiel erreichte. Die Raiders vollzogen zum Jahresbeginn weitreichende Veränderungen: Im Januar trennten sie sich sowohl von Head Coach Antonio Pierce als auch von General Manager Tom Telesco. Kurz darauf wurde Trainerlegende Pete Carroll, der zuvor 14 Jahre die Seattle Seahawks betreut hatte, als neuer Head Coach verpflichtet. Im Februar folgte ein umfassender Umbruch im Trainerstab – fast alle Positionscoaches wurden entlassen und ersetzt. Im März schließlich machten die Raiders Maxx Crosby zu einem der bestbezahlten Defensive Ends der Liga und vereinten Carroll mit seinem früheren Quarterback aus Seattle, Geno Smith.

