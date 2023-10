Los Angeles Chargers: Mega-Fan Merrianne Do wehrt sich gegen Fake-Vorwürfe

Denn Do wurde beim Monday Night Game zwischen den Los Angeles Chargers und den Dallas Cowboys von den TV-Kameras eingefangen. Und die Macher von ESPN hatten Gefallen an dem Chargers-Fan gefunden.

Merrianne Do ist speziell. Das trifft es wohl am besten. Und das wissen jetzt auch Millionen Amerikaner.

Nicht wenige Fans vermuteten, sie sei bezahlt worden, um sich so zu präsentieren. Andere spekulierten gar, dass sie von einer Künstlichen Intelligenz in die Übertragung eingebaut wurde.

So verrückt Do auch mitfieberte – so abgedreht war die Story dann doch nicht. Das durfte Do am Dienstag in der "Pat McAfee Show" erzählen.

"Ich wünschte, ich würde bezahlt werden. Ich wünschte, ich könnte mich mit KI so schön machen, wie ich will, aber am Ende des Tages bin ich das, Leute", sagte Do.