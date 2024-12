Am Samstagabend haben die Los Angeles Chargers gegen die New England Patriots einen souveränen Sieg eingefahren. Währenddessen gewannen die Cincinnati Bengals ein Herzschlag-Finale gegen die Denver Broncos.

Los Angeles Chargers @ New England Patriots 40:7

Die New England Patriots müssen die sechste Niederlage in Serie in Kauf nehmen. Das Team von Head Coach Jerod Mayo wurde von den Chargers mit 7:40 regelrecht überrollt. Los Angeles löst dank des Sieges das Ticket für die Playoffs.

Die Pats wurden früh von einer Verletzung geschockt. Quarterback Drake Maye erwischte es am Kopf, nach kurzer Behandlung konnte er aber wieder auflaufen. Er brachte am Ende seines Arbeitstages zwölf seiner 22 Pässe für 117 Yards und einen Touchdown an.

Um den zwischenzeitlichen Rückstand zu verkürzen, spielten die Patriots mehrfach Fourth Downs aus, scheiterten allerdings bei allen drei Versuchen. Chargers-Safety Derwin James tauchte mit zwei Sacks und einem gesicherten Fumble immer wieder im Backfield auf.

In der Offensive überragte Quarterback Justin Herbert. Der Routinier brachte 26 seiner 38 Pässe für 281 Yards und drei Touchdowns an.

Wide Receiver Ladd McConkey schrieb sich derweil weiter in die Geschichtsbücher der Chargers. Nie zuvor sammelte ein Rookie mehr Catches für Los Angeles. McConkey steht nun bei 77 Passfängen. Gegen die Patriots fing er acht Pässe für 94 Yards und zwei Touchdowns.

Die Chargers stehen nun bei einer Bilanz von 10-6, die Patriots rutschen auf 3-13 ab.