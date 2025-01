An seinem Leistungsvermögen habe der Passgeber grundsätzlich keinen Zweifel. "Ich habe das Gefühl, dass ich einen ziemlich guten Ball gespielt habe", sagte er. Auf die Frage, ob er diesen Sport noch in sich trage, antwortete er: "Fühlt sich sicherlich so an."

Stafford stellt Franchise-Rekord von Kurt Warner ein

An den Fähigkeiten von Stafford bestehen keine Zweifel. Er vollendete gegen die Eagles 26 von 44 Pässen für 324 Yards und zwei Touchdowns, warf dabei keine Interception. Sein einziger Turnover war auf einen Fumble zurückzuführen. Stafford warf in Playoff-Spielen für die Rams bislang 15 Touchdown-Pässe. Dadurch ist er gleichauf mit Kurt Warner für die meisten TD-Pässe der Franchise-Geschichte.

Wide Receiver Puka Nacua lobte den Passgeber: "Jeder in dieser Kabine glaubt mit jedem Zentimeter unseres Seins an Stafford. Es ist ein großartiges Gefühl, da rauszugehen und zu wissen, dass dein Quarterback jederzeit große Plays machen kann, wenn es von ihm verlangt wird. Wir haben großes Vertrauen in die Nummer 9."

Stafford spielte am Sonntag mit einer Rippenverletzung, mit der er nach eigenen Angaben "seit einiger Zeit in unterschiedlichem Ausmaß" zu kämpfen hat, die sich aber zu Beginn des Spiels verschlimmerte. Laut eigener Aussage hätte dies aber keine große Auswirkungen auf sein Spiel gehabt.

"Er hat früh was auf die Rippe bekommen", sagte auch McVay. "Er hat sich kaputt gemacht. Aber er ist ein Krieger. Er ist so zäh. Er repräsentiert so viele Dinge, die an diesem Team richtig sind. Besonders für eine Stadt, die leidet und momentan ganz andere Dinge durchmacht", verwies er auf die seit Tagen wütrenden Feuer rund um Los Angeles. Und weiter: "Ich denke, er verkörpert Zähigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden."

Stafford spielt seit der Saison 2021 für die Rams und gewann gleich in seiner ersten Saison den Super Bowl.