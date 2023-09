Mike Williams: Polizei untersucht Todesursache des ehemaligen NFL-Profis

Wie die "Tampa Bay Times" berichtet, sollen Besucher dem ehemaligen NFL-Spieler das Medikament am selben Tag gebracht haben, an dem Williams einen Herzstillstand erlitt und starb.

Die Polizei in Tampa, Florida hat Ermittlungen im Todesfall des Ex-NFL-Profis Mike Williams eingeleitet, teilte das "Tampa Police Department" mit.

Der 36-Jährige war einige Tage später vermeintlich an den Folgen des Unfalls gestorben. Doch die Todesursache steht nun infrage. Das lokale Institut für Rechtsmedizin teilte der "Tampa Bay Times" mit, dass noch weitere Untersuchungen anstehen.

"Wir nehmen alle Anschuldigen über kriminelle Aktivitäten ernst, und wir arbeiten unermüdlich an dieser aktiven Ermittlung", erklärte die lokale Polizei in einem Statement.

Williams spielte fünf Jahre in der NFL bei den Tampa Bay Buccaneers und den Buffalo Bills, nachdem er 2010 in der vierten Runde gedraftet wurde. In seiner gesamten Karriere gelangen dem Receiver 223 Catches, 3089 Receiving Yards und 26 Touchdowns.