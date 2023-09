"Ich werfe mir das selber vor", sagte Jefferson. "In der Endzone einen Fumble zu verursachen, wenn wir Punkte brauchen und eigentlich in den Schwung kommen… Ich habe meinen Teamkollegen gesagt, dass es an mir liegt und es nicht wieder passieren wird."

"Es ist klar, dass ich besser trainieren muss, wenn man bedenkt, worüber wir jeden Tag sprechen. Die Ballsicherheit ist ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Football-Philosophie. Ich muss definitiv einen besseren Job machen." Denn eines sei klar: "Wir haben keine realistische Chance, die Spiele zu gewinnen, wenn wir so spielen wie wir nun begonnen haben."

Arizona Cardinals: Natürlicher Rasen Bei den Franchises, die in ihren Stadien auf Naturrasen spielen, ist "Bermuda Grass" der am meisten verbreitete. Neben dem State Farm Stadium der Cardinals wird diese Variante auch in neun weiteren Arenen verwendet.

Carolina Panthers: Kunstrasen Im Bank of America Stadium wird auf einer anderen Variante des "FieldTurf" gespielt, also nicht dem "Core"-Modell der gleichnamigen Firma.

New York Jets / New York Giants: Kunstrasen Im MetLife Stadium wird auf "FieldTurf CORE" gespielt. Der verwendete Kunstrasen wird immer wieder scharf kritisiert. Allerdings wird diese Variante auch in drei weiteren Stadien der NFL verwendet.

Kunstrasen oder nicht? Übersicht der NFL-Teams Spoiler: Insgesamt liegt in 15 Stadien Kunstrasen, in 14 Naturrasen, nur in einer Arena spielen die Teams auf einer Mischform.

Die schwere Verletzung von Star-Quarterback Aaron Rodgers heizt die Debatte um Kunstrasen wieder an. Doch welches Team läuft in seinen Heimspielen auf welchem Untergrund auf? ran zeigt die verwendeten Rasenarten in den 30 NFL-Stadien. (Quelle: NBC/Stand: 14.09.2023)

Der Trainer nahm den frustrierten Superstar in Schutz. "Niemand ist deshalb zerrissener als Justin selber", sagt O'Connell. "Aber er ist eben ein Kämpfer. Er spielt ein verdammt gutes Footballspiel, er macht Plays und versucht alles zu tun, was er kann, um zu gewinnen. Denn das ist letztendlich das, was ihm am meisten am Herzen liegt."