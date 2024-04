Nach wochenlanger Flucht: NFL-Star stellt sich der Polizei

NFL-Star Sutton aufgetaucht

Die Polizeistelle des Hillsborough County Sheriff-Standortes vermeldete, dass sich Sutton selbst stellte, nachdem er seit dem 7. März gesucht wurde.

Angeblich informierten seine Anwälte die Polizei bereits am Montag vergangener Woche, dass sich Sutton stellen werde. Doch es dauerte bis zum gestrigen Sonntag.

"Nach wochenlanger Suche hat der Mann die richtige Entscheidung getroffen und sich gestellt. Häusliche Gewalt hat in unserer Gesellschaft nichts verloren und niemand steht über dem Gesetz," sagte Officer Chad Chronister in einem polizeilichen Statement an die Medien.