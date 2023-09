New England Patriots: Bereut Bill Belichick die Trennung von Tom Brady?

Anzeige

Am Sonntag wurde Tom Brady von den New England Patriots geehrt. Bill Belichick konnte mit seinem Ex-Quarterback ein paar Worte wechseln. Bereut er im Rückblick die Trennung?

Tom Brady wusste, was er zu sagen hatte. Er sei ein "Patriot for Life", meinte die Quarterback-Legende bei der Rückkehr zu den New England Patriots am Sonntag in der Halbzeit des Auftaktspiel gegen die Philadelphia Eagles (20:25).

Für immer ein Patriot – eigentlich eine gute Gelegenheit, Trainer Bill Belichick mal zu fragen, warum das in der aktiven Zeit am Ende nicht mehr so war, da Brady nach 20 Jahren in Foxboro zu den Tampa Bay Buccaneers weiterzog.

Bereut er es, wie die Dinge zwischen Brady und den Patriots nach den ganzen gemeinsamen Erfolgen endeten?

"Nun, ich meine, nein, es ist ein Geschäft", sagte Belichick bei seinem üblichen Auftritt beim Radiosender "WEEI". "Und ich verstehe diesen Teil der Sache."

Trotzdem habe er die Gelegenheit, Brady zu trainieren, sehr geschätzt, sagte Belichick. "Ich hatte am Sonntag ein tolles Gespräch mit ihm. Es ist toll, sich auszutauschen. Er setzt einfach den Standard für einen großartigen Spieler. Es gibt niemanden, der besser ist als er.“