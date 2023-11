Anzeige

Bill Belichick ist der Inbegriff von schlechter Laune. Zumindest wirkt es so. In Frankfurt gibt der Coach der New England Patriots trotz der aktuellen Krise jedoch ein ganz anderes Bild ab.

Aus Frankfurt berichtet Kevin Obermaier

Ein Lächeln im Gesicht. Gut gelaunt. Leicht zwinkernd.

So betritt Bill Belichick das Podium bei der Pressekonferenz der New England Patriots vor dem Spiel gegen die Indianapolis Colts am Sonntag (ab 15:30 Uhr im ran-Liveticker).

Ja, richtig gelesen - Bill Belichick. Ausgerechnet. Er, der sonst eher dreinblickt, als hätte er gerade eine Wurzelbehandlung über sich ergehen lassen müssen.

Verkehrte Welt in Frankfurt.

Seine ersten Worte: Lob. Für den entspannten Flug. Für den DFB-Campus, wo die Patriots ihre Zelte aufgeschlagen haben. Für Deutschland. "It’s all good." Alles gut.

Dabei ist es das bei den Patriots eigentlich gar nicht. Schlechter Football. Schlechte Stimmung. 2-7.

Die Gazetten in Foxborouh sind heiß gelaufen in den vergangenen Wochen. Die Kritik: kein kleines Fünkchen mehr, ein Großbrand. Ein Inferno.

Sogar Belichick, der Unantastbare, die Legende, der Mythos - er scheint zu wackeln. Auf dem heißen Stuhl zu sitzen.