Seit dem Abgang von Tom Brady läuft es bei den New England Patriots nicht mehr rund. Owner Robert Kraft soll laut dem Vater des Superstars bereits eingestanden haben, dass der Abschied ein Fehler war.

Vier Spielzeiten sind inzwischen vergangen, seit Tom Brady die New England Patriots verlassen hat. Allzu viele Erfolge haben die Pats seither nicht vorzuweisen. Mit einer Bilanz von 4-13 und der im Anschluss erfolgten Entlassung von Coaching-Legende Bill Belichick erreichte die Franchise aus Foxborough in der abgelaufenen Regular Season ihren Tiefpunkt.

Dass das Team mit dem Abgang von Brady einen großen Fehler gemacht hat, soll Teameigentümer Robert Kraft sogar zugegeben haben. So erklärte der Vater des zurückgetretenen Spielmachers, Tom Brady Sr., im Interview mit dem "Boston Globe": "Er sagte nur: 'Ich habe einen Fehler gemacht.' Das hat er uns schon im September gesagt."

Und weiter: "Wir treffen nicht alle die richtigen Entscheidungen, er hat über die Jahre eine Menge guter Entscheidungen getroffen. Aber ich weiß, dass es ihn ärgert, dass Tommy woanders gewonnen hat. Nicht, dass er gewonnen hat, sondern dass er gewonnen hat, nachdem Bill (Belichick) gesagt hat, er sei fertig."

Nach der Saison 2019 hätten die Patriots einen Versuch unternehmen können, Brady zu halten. Stattdessen entschied sich das Team dazu, "TB12" in die Free Agency gehen zu lassen, was demnach vor allem daran lag, dass Head Coach Belichick dachte, Brady würde im Spiel an Geschwindigkeit verlieren.