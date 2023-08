New York Giants: Daniel Jones sagt Quarterback-Doku ab

Daniel Jones, Quarterback der New York Giants, hat der Quarterback-Dokumentationsserie von Netflix eine Absage erteilt. Damit ist er in guter Gesellschaft.

Eine ganze Reihe an Quarterbacks, wie zum Beispiel Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Jalen Hurts (Phildaelphia Eagles), Matthew Stafford (Detroit Lions) oder Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), sagten bereits ab.

Zu ihnen gesellt sich auch Daniel Jones, der bei den New York Giants unter Vertrag steht. In einem Interview mit dem Podcast-Format “Boomer and Gio" sagte der 26-Jährige, dass er ein Angebot zur Teilnahme abgelehnt habe. Einen Grund gab er nicht an.

Zu sehen gibt es Jones live auf Joyn oder im Stream beim zweiten Preseason-Spiel der Giants, die in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 01:00 Uhr gegeneinander spielen.