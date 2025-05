NFL: "Protector of the Year" - Liga führt neue Auszeichnung für Offensive Linemen ein

NFL-Vizepräsident Troy Vincent gab die Einführung des Preises am Rande des Owner-Meetings in Minnesota offiziell bekannt.

Die NFL hat eine neue Auszeichnung ins Leben gerufen: Ab der kommenden Saison wird erstmals der "Protector of the Year"-Award vergeben - eine Ehrung für den besten Offensive Lineman der Liga.

Auch Whitworth zeigte sich begeistert: "Es ist höchste Zeit, dass die Männer, die führen, schützen und nie nach Anerkennung fragen, als das Rückgrat dieses Spiels gewürdigt werden", schrieb der dreimalige All-Pro auf "X".

Der neue Award wird künftig bei den NFL Honors zusammen mit weiteren individuellen Auszeichnungen verliehen, darunter der MVP, Offensive Player of the Year und Offensive Rookie of the Year. Letztere wurden in der Geschichte der Liga noch nie von einem Offensive Lineman gewonnen.