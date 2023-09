Anzeige

Quarterback Daniel Jones unterzeichnete im März einen Mega-Vertrag in New York. Ein großer Fehler der Giants, findet ran-Autor Oliver Jensen.

Von Oliver Jensen

Daniel Jones gibt mit den New York Giants ein schwaches Bild ab. Bei der 12:30-Niederlage gegen die San Francisco 49ers bekam er lediglich 137 Passing-Yards zustande und blieb ohne Touchdown-Pass. Sein schwaches Rating in den ersten drei Spielen: 70,0.

In zwei der ersten drei Saisonspiele blieb Jones ohne Touchdown-Pass, warf in den ersten drei Partien doppelt so viele Interceptions (4) wie Touchdown-Pässe (2). Stellt sich die logische Frage: Ist Jones das viele Geld überhaupt wert?

Nicht jeder Fan der New York Giants war begeistert, als Jones Anfang März einen Mega-Vertrag unterzeichnete. In vier Jahren verdient der Spielmacher 160 Millionen Dollar, weitere 35 Millionen Dollar können per Boni hinzukommen. Jones verdient somit in einer ähnliche Dimension wie Patrick Mahomes (durchschnittlich 45 Millionen Dollar), der ohne Frage der beste Spielmacher der NFL ist.

Jones hingegen war in drei seiner ersten vier NFL-Spielzeiten eher ein Flop. Die Verantwortlichen der Giants waren offenbar von der Hoffnung getrieben, die ordentliche Saison 2022, in der Jones die Giants bis in die 2. Runde der Playoffs führte, könnte der Anfang einer steilen Entwicklung sein.