New York Jets: Aaron Rodgers denkt nicht ans Karriereende

Quarterback Aaron Rodgers scheint sich gut bei den New York Jets eingelebt zu haben. Im Rahmen einer Pressekonferenz deutet er an, noch einige Jahre in der NFL zu spielen.

Von Tim Rausch

Kurz bevor Quarterback Aaron Rodgers Anfang des Jahres vier Tage in der Dunkelheit und völliger Isolation verbrachte, war er gedanklich zu "90 Prozent" in der Football-Rente.

Die Tage in der Isolation und der anschließende Trade zu den New York Jets scheinen diese Gedanken weggeweht zu haben.

Auf einer Pressekonferenz verkündete Rodgers in Bezug auf seinen neuen Arbeitgeber nun: "Das ist eine mehrjährige Partnerschaft."

Rodgers unterschrieb erst vor wenigen Tagen ein neues Arbeitspapier, das ihn die kommenden drei Jahre an die Jets bindet. Er stimmte dabei einer Gehaltskürzung um insgesamt 35 Millionen US-Dollar zu, die dem Team mehr Spielraum bei Verhandlungen mit potenziellen Leistungsträgern verleihen soll.

"Ich will noch ein paar Jahre spielen. So lange mein Körper fit ist, ich mich gut fühle und noch gebraucht werde, werde ich auf dem Feld stehen", sagte Rodgers.