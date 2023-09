New York Jets: Quarterback-Legende Joe Namath kritisiert Zach Wilson hart

Anzeige

Nach der furchterregenden Leistung der Jets gegen die Patriots hat sich Legende Joe Namath geäußert. Er schäumt vor Wut über Spielmacher Zach Wilson.

Von Kai Esser

Es war der Tiefpunkt der noch jungen Saison der New York Jets. Mit 10:15 unterlag die Franchise dem Erzrivalen New England Patriots. Es war die 15. Pleite in Serie gegen die Pats. Besonders Quarterback Zach Wilson steht in der Kritik. Wieder einmal lieferte er eine höchstens unterdurchschnittliche Leistung ab.

Jene Leistung brachte Joe Namath auf die Palme. Der 80-Jährige gewann mit den Jets Super Bowl III. Bei "ESPN" wurde der ehemalige Spielmacher gefragt, ob er etwas Positives aus der Partie ziehen könnte. "Nein, es gab nichts Positives. Das war furchtbar", hielt sich Namath nicht zurück.

Vor allem den Spielmacher hatte er im Visier. Bei einem Play setzte sich Wilson einfach auf den Boden und nahm den Sack, obwohl ihn seine Offensive Line recht lange beschützte. "Ist das dein Ernst? Du setzt dich hin? Du setzt dich einfach hin? Was ist da passiert?", war der 80-Jährige kaum zu bremsen.

"Ich dachte, du willst Plays machen? Du willst gewinnen und dann gibst du so auf? Was ist da los? Das ekelt mich an", fährt Namath fort.