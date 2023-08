Anzeige

Zach Wilson konnte die hohen Erwartungen in der NFL bislang nicht erfüllen. Bei den New York Jets muss er sich künftig mit der Rolle des Backups für Aaron Rodgers zufriedengeben. Den Star-Quarterback sieht er allerdings als große Hilfe.

Von Chris Lugert

Quarterback Zach Wilson von den New York Jets sieht in Aaron Rodgers eher einen Lehrmeister als einen Konkurrenten. "Ich bin ihm sehr dankbar", sagte Wilson nach dem Hall of Fame Game der Jets gegen die Cleveland Browns (16:21): "Er hilft mir mehr, als er es tun müsste".

Zum Preseason-Auftakt trug die Zusammenarbeit der beiden Spielmacher direkt Früchte. Gegen die Browns warf Wilson einen spektakulären 57-Yards-Pass auf Receiver Malik Taylor. Die Idee dafür sei von Rodgers gekommen. "Toller Spielzug von Aaron Rodgers", sagte Wilson mit einem Lächeln: "Da muss ich ihm ein kleines Lob aussprechen."

Laut Wilson habe Rodgers den Call zwar nicht selbst ausgeführt, er habe Offensive Coordinator Nathaniel Hackett aber den Vorschlag gemacht. Wilson kam gegen die Browns nicht lange zum Einsatz, spielte an seinem 24. Geburtstag aber ohne Patzer und brachte drei seiner fünf Pässe an den Mann.

Bislang kann der Nummer-zwei-Pick aus dem Draft 2021 nicht auf eine glorreiche Karriere blicken. In der vergangenen Saison durfte Wilson nur neun teils unterirdische Spiele absolvieren und wurde von Head Coach Robert Saleh zwischenzeitlich zur Nummer drei degradiert.