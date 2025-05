NFL: Aaron Rodgers zurück zu den Green Bay Packers? Mega-Comeback wohl unter einer Bedingung

"Gleichzeitig bin ich als [49ers]-Fan aufgewachsen, und die meisten meiner Lieblingsspieler haben sich als Niner zurückgezogen. Jerry Rice, der zu drei anderen Teams ging, kam zurück und ging als Niner in den Ruhestand. Ich verstehe also, was daran cool ist, aber wenn ich es nicht tun würde, würde das einen Unterschied machen, wie ich in den Augen der Packers gesehen werde?"

Aufnahme in die Hall of Fame in Green Bay

Und dass die Packers auf ihn zukommen, ist durchaus möglich. Wenige Monate nach dem Trade hatte Packers-Präsident Mark Murphy bereits erklärt, man werde Rodgers irgendwann zurückholen, um seine Nummer zurückzuziehen und nie wieder zu vergeben.

Dass dies mit Rodgers als Teil des Teams geschehen könnte, wäre nicht überraschend.

Dazu kommt: In die Hall of Fame der Packers dürfte der Spielmacher ohnehin aufgenommen werden. "Wenn ich in den Ruhestand gehe, werde ich in vier Jahren in die Packers Hall of Fame aufgenommen - ob meine Nummer nun in den Ruhestand versetzt wird oder nicht, ist egal - aber in vier Jahren werde ich in der Packers Hall of Fame sein", so Rodgers.