NFL – Amon-Ra St. Brown als Netflix-Star: Doku über fünf Receiver

Der Streamingdienst gab am Dienstag bekannt, dass die Dokuserie im Sommer veröffentlicht wird. Im Vorjahr hatte die Serie unter dem Namen "Quarterback" Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota während der Saison 2022 verfolgt.

Jede Menge Geschichten

Die Storylines sind breit gefächert. Samuel und Kittle erreichten mit den San Francisco 49ers den Super Bowl, verloren diesen aber gegen die Kansas City Chiefs. Zuvor hatten die 49ers im Championship Game die Detroit Lions um St. Brown ausgeschaltet.

Adams erlebte bei den Las Vegas Raiders eine turbulente Saison mit Trainer- und GM-Entlassung. Und Vikings-Superstar Jefferson laborierte lange an einer Oberschenkelverletzung, kam aber am Ende trotzdem über 1.000 Yards, wenn auch nicht in die Playoffs.

NFL Films, Omaha Productions und 2PM Productions produzieren die Serie. "Wir freuen uns, erneut mit Netflix und NFL Films zusammenzuarbeiten, um den Fans einen noch nie dagewesenen Einblick zu geben, wie es ist, Receiver auf höchstem Niveau zu spielen", sagte Quarterback-Legende Peyton Manning in einem Statement im Rahmen der Ankündigung. "Wie schon bei 'Quarterback' freuen wir uns darauf, die Geschichten von fünf unglaublichen Receivern zu erzählen, jeder mit seiner einzigartigen Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten und seiner Motivation, die ihn antreibt, der Beste zu sein."