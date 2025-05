Bei den NFL-Teams stehen in der Saisonvorbereitung die OTAs an. Bei den Atlanta Falcons fehlen dabei zwei prominente Spieler.

Bei den NFL-Teams stehen in der Vorbereitung auf die nächste Saison die Organized Team Activities, kurz OTAs an. Bei den Atlanta Falcons fehlten zum OTA-Start am Dienstag gleich zwei namhafte Spieler: Quarterback Kirk Cousins und Tight End Kyle Pitts.

Zwar sind beide Spieler nicht verpflichtet an den Veranstaltungen teilzunehmen, dennoch ist die Situation bei beiden bemerkenswert.

Cousins unterzeichnete vor rund 15 Monaten einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen US-Dollar – nach dem Aufstieg von Michael Penix Jr. in der vergangenen Saison will die Franchise aber an dem Youngster festhalten. Cousins hofft und erwartet dementsprechend einen Trade. Zu welchem Team er wechseln könnte? Unklar!