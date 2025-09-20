Anzeige
NFL

NFL - Atlanta Falcons setzen Kicker Koo vor die Tür: Was wird aus Lenny Krieg?

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 12:46 Uhr
  • Andreas Reiners

Die Atlanta Falcons trennen sich von Kicker Younghoe Koo. Und treffen eine Entscheidung über die Nachfolge.

Der Fehlschuss in Week 1 war der letzte von Younghoe Koo. Die Atlanta Falcons haben sich von ihrem langjährigen Kicker getrennt. Koo war 2025 in seine siebte NFL-Saison in Atlanta gegangen, wird diese aber nicht bei den Falcons beenden.

Beim 20:23 gegen die Tampa Bay Buccaneers hatte Koo aus 44 Yards nicht getroffen, es wäre der Ausgleich gewesen.

Kurz danach wurde Parker Romo verpflichtet. Und der erhielt jetzt nach seinem perfekten Auftritt mit fünf verwandelten Field Goals und einem Extrapunkt beim 22:6 gegen die Minnesota Vikings in Week 2 einen Zweijahresvertrag.

Falcons entlassen Koo: Schlechte Saison 2024

Die Entlassung von Koo kommt nicht ganz überraschend, er hatte bereits eine schlechte Saison 2024 gespielt. In der Offseason duellierte er sich mit dem Deutschen Lenny Krieg um den Platz als Starter und verdrängte Krieg ins Practice Squad.

Krieg, der den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program geschafft hatte, wurde von den Falcons mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Befördert wurde er jetzt allerdings nicht, er bleibt daher weiter im Practice Squad.

