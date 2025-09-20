Die Atlanta Falcons trennen sich von Kicker Younghoe Koo. Und treffen eine Entscheidung über die Nachfolge.

Der Fehlschuss in Week 1 war der letzte von Younghoe Koo. Die Atlanta Falcons haben sich von ihrem langjährigen Kicker getrennt. Koo war 2025 in seine siebte NFL-Saison in Atlanta gegangen, wird diese aber nicht bei den Falcons beenden.

Beim 20:23 gegen die Tampa Bay Buccaneers hatte Koo aus 44 Yards nicht getroffen, es wäre der Ausgleich gewesen.

Kurz danach wurde Parker Romo verpflichtet. Und der erhielt jetzt nach seinem perfekten Auftritt mit fünf verwandelten Field Goals und einem Extrapunkt beim 22:6 gegen die Minnesota Vikings in Week 2 einen Zweijahresvertrag.