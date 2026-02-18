Der NFL Scouting Combine nimmt im Evaluierungsprozess der Talente vor dem Draft eine wichtige Rolle ein. Wann findet der Combine 2026 statt? Welche Übungen werden absolviert? Wo kann man ihn verfolgen? ran hat alle Infos. Vom 23. bis zum 25. April geht es für die NFL-Teams darum, im Draft die bestmöglichen Talente für sich zu gewinnen. Dies ist elementar wichtig, um insbesondere perspektivisch sportliche Erfolge feiern zu können. NFL Scouting Combine kostenlos streamen: NFL Network live auf ran.de Zunächst steht aber Ende Februar bis Anfang März der Scouting Combine an, bei dem sich die Talente vor den NFL-Scouts präsentieren.

Der Scouting Combine der NFL findet alljährlich vor dem Draft statt und nimmt im Zyklus der NFL-Saison eine wichtige Rolle ein.

NFL 2026 live: Was ist der Scouting Combine? Der Scouting Combine ist ein rund einwöchiges Treffen der besten College-Talente, die auf dem Sprung in die NFL sind. Für die Youngster geht es darum, in verschiedenen Übungen unter den Augen von NFL-Scouts ihr Können unter Beweis zu stellen. Dabei stehen neben allgemeinen und positionsspezifischen körperlichen Tests auch medizinische und psychologische Untersuchungen an.

NFL Combine 2026 live: Warum ist er für die Teams so wichtig? Der Scouting Combine ist für die NFL-Teams relevant, um die Spieler vor dem folgenden Draft besser kennenzulernen und einzuschätzen, ob diese das Zeug für eine große Karriere haben und sportlich wie charakterlich in ihre Mannschaft passen würden. Auf diese Weise verringert sich das Risiko, mit den ausgewählten Picks komplett daneben zu liegen.

Der Combine bildet für ambitionierte Talente die abschließende Gelegenheit, ihre Skills in NFL-relevanten Tests zu zeigen. Es besteht für alle die Möglichkeit, sich vor dem Draft in Position zu bringen und die Chance zu erhöhen, möglichst früh von einer Franchise ausgewählt zu werden. Talente, die beim Scouting Combine weniger gut abschneiden, könnten sich ihre Zukunft hingegen schon ein wenig verbauen. Klar ist jedenfalls, dass die NFL-Teams das Geschehen mit Adleraugen verfolgen.

NFL Combine 2026: Wo findet er statt? Wie bereits im Vorjahr wird der Scouting Combine im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, der Heimspielstätte der Colts, ausgetragen.

Von wann bis wann findet das Schaulaufen der Talente statt? Der NFL Scouting Combine findet vom Montag, 23. Februar, bis zum Montag, 2. März, statt.

NFL Scouting Combine 2026 heute live: Wie viele Spieler nehmen in diesem Jahr teil? Insgesamt 319 Prospects wurden für das Scouting eingeladen. Diese Zahl setzt sich aus 166 Spielern der Offense, 146 Spielern der Defense und sieben Specialists zusammen. Die Texas A&M University ist mit 13 geladenen Spielern am stärksten vertreten.

Zu den spannendsten Talenten gehören unter anderem Indiana-Quarterback Fernando Mendoza, Notre-Dame-Running-Back Jeremiyah Love und Ohio-State-Safety Caleb Downes.

Scouting Combine 2026: Welche Übungen und Tests werden absolviert? Zu den körperlichen Übungen - den sogenannten Drills - zählen der Sprint über 40 Yards, Shuttle-Läufe über 20 und 60 Yards, Weit- und Hochsprung aus dem Stand, der Three Cone Drill sowie das Bankdrücken. Weiterhin werden positionsspezifische Übungen absolviert, die Aufschluss über technische Fertigkeiten geben. Unter anderem müssen Quarterbacks Pässe aus der Bewegung spielen und Wurfabfolgen aus verschiedenen Distanzen absolvieren, während auf Wide Receiver unter anderem der "Gauntlet Drill", das Fangen von Bällen im Laufen, wartet. Außerdem stehen medizinische Untersuchungen (bspw. Röntgen) sowie Interviews mit Vertretern der NFL-Teams an. Dabei geht es für die Teams darum, einen Eindruck davon zu erhalten, welchen Umgang die Spieler mit der Presse pflegen und wie ihr körperlicher und mentaler Fitness-Zustand ist.

