John Harbaugh ist der wohl prominenteste Trainer-Name, der in der NFL jüngst seinen Job verlor. Nun erklärte Ravens-Owner Steve Bisciotti, wie es zu der Trennung kam. John Harbaugh und die Baltimore Ravens - in der NFL gehörten diese Namen fast zwei Jahrzehnte lang untrennbar zusammen. 2008 übernahm Harbaugh den Posten als Head Coach in Maryland und führte die Ravens zu großen Erfolgen. Höhepunkt war der Super-Bowl-Sieg in der Saison 2012. Doch nach einer enttäuschenden Spielzeit 2025, die ohne Playoffs zu Ende ging, traf Owner Steve Bisciotti die Entscheidung, den langjährigen Coach zu entlassen - nach 18 gemeinsamen Jahren. Ein alles andere als einfacher Schritt, wie Bisciotti jetzt erklärte. Kommentar: Harbaugh-Entlassung war die richtige Entscheidung

Harbaugh-Aus: Woran die Ravens 2025 gescheitert sind "Es war die verrückteste Entlassung der Welt", blickte der Besitzer der Ravens auf jenen Moment zurück, als er Harbaugh via Telefon über dessen Freistellung unterrichtete. "Ich war derjenige, der mit den Tränen zu kämpfen hatte, und er war derjenige, der mich tröstete." Auf bittere wie dramatische Art und Weise hatten die Ravens in Woche 18 die Playoffs verpasst. Im Endspiel um den Division-Titel in der AFC North verlor Baltimore bei den Pittsburgh Steelers, Ravens-Kicker Tyler Loop wurde durch ein verschossenes Field Goal mit auslaufender Uhr zum tragischen Gesicht der Niederlage.

Playoff-Einzug hätte Harbaugh nicht gerettet Doch Bisciotti stellte klar, dass der Ausgang des Spiels und ein etwaiger Playoff-Einzug letztlich die Entscheidung nicht beeinflusst hätten. "Für eine Woche" wäre Harbaugh im Amt geblieben, sagte er. Tenor: Nach einem Playoff-Ausscheiden hätte Harbaugh ebenfalls seinen Hut nehmen müssen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Zu deutlich war zuvor ersichtlich geworden, dass es in Baltimore eine Veränderung braucht. "Ich kam zu dem Punkt, an dem ich nicht mehr glaubte, dass ich diese Entscheidung später bereuen würde", erklärte der 65-Jährige.

Schreckmoment für die Ravens! Feuerwerk landet auf dem Feld

Bisciotti weiter: "Und genau das ist Instinkt: Wenn man endlich zu dem Punkt gelangt, an dem man sich verdammt sicher ist, dass man die Entscheidung einen Tag oder eine Woche später nicht bereuen wird, dann ist es an der Zeit, die Entscheidung zu treffen." Dabei sei ihm klar, dass er nicht wisse, ob es die richtige Entscheidung ist. "Vielleicht liege ich richtig, vielleicht liege ich falsch. Aber ich habe es getan, weil ich dafür verantwortlich bin", sagte Bisciotti.

Tomlin zu den Ravens? "Nur, wenn John in Pittsburgh übernimmt" Doch wer wird Harbaughs Nachfolger? Sofort wurde der Name Mike Tomlin ins Gespräch gebracht. Also ausgerechnet der langjährige Head Coach der Steelers und damit Rivale der Ravens und von Harbaugh. Tomlin trat nach dem Playoff-Aus der Steelers gegen die Houston Texans nach 19 Jahren zurück. Kommentar: Tomlins Rücktritt war überfällig Bisciotti konnte nicht verbergen, einer solchen Idee etwas Positives abgewinnen zu können - aber eher im Spaß. "Heilige Schei*e, wäre das nicht fantastisch? Aber nur, wenn John den Job in Pittsburgh übernimmt", sagte er und brachte damit quasi einen Tausch ins Gespräch: Harbaugh zu den Steelers, Tomlin nach Baltimore. "Wow, wäre das nicht interessant? Ich weiß nicht, vielleicht hat ihn das vergangene Woche dafür disqualifiziert, nachdem unser Kicker verschossen hat und er dadurch weitergekommen ist", so Bisciotti. "Ich weiß es nicht. Ich rede mit ihm, ich liebe Mike. Ich meine, ich bewundere Mike seit 18 Jahren und es ist wirklich schockierend, dass er das so gemacht hat."

