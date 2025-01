NFL - Baltimore Ravens: Warum die Rückholaktion von Diontae Johnson Sinn ergibt

Davante Adams (New York Jets)

Ihr wisst doch was kommt, wenn die Begriffe "Green Bay Packers" und "Wide Receiver" fallen: Davante Adams. Es ist nicht so, als wäre seine Zeit bei den New York Jets ein völliger Reinfall gewesen, aber beide Seiten haben sich mehr von der Zweck-Ehe versprochen. Seine beste Zeit hatte Adams noch immer in Green Bay. Ob mit Rodgers oder ohne, eine Rückkehr ist definitiv vorstellbar.