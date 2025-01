NFL Playoffs 2024: Stafford mit Lions-Reunion im Championship Game - Hot Takes zur Divisional Round

Die vorletzte Hürde vor dem Einzug in den Super Bowl steht vor der Tür: Die Divisional Round. Was hat das NFL-Skript vorgesehen? ran wirft einen Blick in die Glaskugel.

von Kai Esser

Nur noch sieben Spiele sind übrig in dieser NFL-Saison.

Vier Mal Divisional Round, zwei Championship Games und der Super Bowl.

Doch wer darf nach diesem Wochenende überhaupt noch den Blick in Richtung Super Bowl 59 werfen und wer muss die Tabs mit Bars in New Orleans in seinem handy-Browser schließen?

ran hat sechs Hot Takes zur Divisional Round zusammengestellt.