Für eines der beiden Christmas Games hat sich die NFL dieses Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht. Die Halftimeshow übernimmt ein Superstar der Musikszene.

Wenn die Baltimore Ravens im ohnehin besonderen Christmas Game auf die Houston Texans treffen, dürfen sich die NFL-Fans auf eine musikalische Performance der Extraklasse einstellen. Die Halbzeitshow übernimmt am 25. Dezember diesen Jahres R&B-Ikone und Grammy-Nominierte Beyonce Knowles.

Beyonce kennt die große Bühne der NFL nur zu gut. Sie war Headliner der Halbzeitshow des Super Bowl XLVII in New Orleans, ein gutes Omen also für die Ravens? Im 47. Super Bowl schlug man die San Francisco 49ers schließlich mit 43:31. Auch im 50. Endspiel der Football-Season trat sie zusammen mit Pop-Band Coldplay auf.

Den Zuschlag für die Übertragung des Spektakels bekam ein erstes Mal Streamingriese Netflix, mit dem die NFL in Zukunft die Zusammenarbeit ausbauen will. So viel verriet Cowboys-Owner Jerry Jones vor dem polarisierenden Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul am Samstag.