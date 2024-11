Vor dem Mega-Fight zwischen Mike Tyson und Jake Paul verrät Cowboys-Owner Jerry Jones die Netflix-Pläne der NFL.

Diese Zusammenarbeit steht nun besonders im Fokus! Am Freitagabend fand im AT&T Stadium der Dallas Cowboys der Mega-Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul statt – übertragen vom Streaminganbieter Netflix.

Die Übertragung mutierte dabei zum Desaster, hatte das Unternehmen doch mit massiven Serverproblemen zu kämpfen, weshalb Millionen Fans den Fight nicht verfolgen konnten.

Noch kurz vor dem Kampf, und damit auch vor den Problemen, hat sich Cowboys-Owner Jerry Jones zu Netflix und deren Zusammenarbeit mit der NFL geäußert.

So erklärte der Milliardär, dass die beste Football-Liga der Welt, die mit der Übertragung an Weihnachten zum ersten Mal mit dem Streamingdienst zusammenarbeitet, diese Zusammenarbeit in Zukunft deutlich verstärken will.