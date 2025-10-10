Anzeige
NFL

NFL: Jaxson Dart wegen Gehirnerschütterung untersucht - Giants-Coach entschuldigt sich bei Teamarzt

  • Aktualisiert: 10.10.2025
  • 13:52 Uhr
  • Jan Horstkötter

Sorge um Giants-Quarterback Jaxson Dart: Der Rookie wird im Spiel gegen die Eagles wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung behandelt. Sein Head Coach muss sich später beim Teamarzt entschuldigen.

Die New York Giants sind wieder wer! Dem Team von Head Coach Brian Daboll gelang im NFL Thursday Night Game ein überraschend klarer 34:17-Erfolg gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles.

Dabei konnte sich das Team auf Rookie-Quarterback Jaxson Dart verlassen, der einen Passing- und einen Rushing-Touchdown zum Erfolg beisteuerte.

imago images 1067586244

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Einen kurzen Schreckmoment gab es Ende des dritten Viertels, als Dart nach einem harten Hit zu Boden ging und im Blue Tent auf eine Gehirnerschütterung untersucht wurde.

Für Giants-Coach Daboll ging diese Untersuchung wohl nicht schnell genug. Die TV-Kameras fingen ein, wie der 50-Jährige aufgeregt mit dem Teamarzt diskutierte. Es machte den Anschein, als wolle er seinen Quarterback so schnell wie möglich wieder auf dem Feld sehen.

Brian Daboll: "Schätze unsere Ärzte sehr"

Nach der Partie auf die Szene angesprochen, klärte Daboll über die Situation auf. Demnach habe er sich bereits entschuldigt. Es gebe kein böses Blut:

"Wenn man schon einmal an der Seitenlinie der NFL gestanden hat, weiß man, dass dort viele Emotionen im Spiel sind. […] Und ich bin definitiv ein emotionaler Mensch. Ich habe mich direkt bei unserem Mannschaftsarzt entschuldigt. Ich wollte einfach nur, dass er wieder rausgeht, wenn es ihm gut geht. Wir waren gerade dabei, uns auf einen möglichen vierten Versuch vorzubereiten. Ich hätte eine Auszeit genommen, wenn er wieder rausgekommen wäre. Also habe ich gefragt, wie lange es dauern würde."

NFL: Flick Flack in der Endzone! Giants-Star überragt mit 3 Touchdowns

Mit einem abschließenden "Ich schätze unsere Ärzte sehr. Ich entschuldige mich. Ich habe mich falsch verhalten", scheint die Sache für Daboll erledigt zu sein.

Für Dart übernahm in der Zwischenzeit für wenige Spielzüge Backup-Quarterback Russell Wilson. Seinen einzigen Passversuch brachte er dabei aber nicht an den Mann.

