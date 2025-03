Mit dieser Ankündigung war er nicht alleine. Auch Texas-Running-Back Jaydon Blue war der gleichen Meinung. "Ich denke, ich werde den 40er-Rekord brechen... 4,1 oder 4,20", ließ er gegenüber "The Athletic" verlauten und verwies darauf, dass er mit Worthy vor dessen Rekordlauf trainiert hatte.

"Ich werde morgen den Rekord brechen, ganz sicher", tönte Isaiah Bond noch am Freitag: "Ich rechne damit, 4,20 zu laufen, und wenn ich mich gut fühle, könnte ich auch 4,1 laufen."

Xavier Worthy, seines Zeichens Wide Receiver der Kansas City Chiefs und früherer Spieler der Texas Longhorns, lief beim Scouting Combine der NFL vor einem Jahr den 40-Yard-Dash in 4,21 Sekunden. Worthy brach damit den Combine-Rekord von John Ross (4,22 Sekunden) aus dem Jahr 2017.

Gleich zwei Youngster kündigen an, den 40-Yard-Rekord von Xavier Worthy zu brechen. Nach ihrem Scheitern kann sich der Chiefs-Star einen Seitenhieb nicht verkneifen.

"Das ganze vergangene Jahr über war Worthy derjenige, neben dem ich gelaufen bin", fuhr Blue fort: "Ich und er sind immer gegeneinander gelaufen. Er hat ein paar gewonnen, ich habe ein paar gewonnen. Er ist schnell, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass die Leute wirklich wissen, wie schnell ich bin, weil ich in Spielen nicht wirklich renne, außer wenn ich es muss. Ich denke, das werdet ihr alle sehen."

Am Ende konnten weder Bond (4,39) noch Blue (4,38) den Rekord von Worthy auch nur im Ansatz gefährden, was dazu führte, dass sich der Wideout der Chiefs einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen konnte. "Respektiert diejenigen, die vor euch kommen", schrieb er in seiner Instagram-Story. Bei "X" formulierte er zudem: "Es gibt schnell und es gibt mich".