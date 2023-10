NFL: Cowboys und Dolphins siegen, mehrere Quarterbacks verletzen sich

C.J. Stroud, der beim NFL Draft 2023 an Position 2 und somit direkt hinter Young gepickt wurde, kam auf lediglich 140 Passing-Yards, lief dafür aber einmal selber in die Endzone. Die Panthers stehen nun bei einer 1:6-Bilanz, die Texans bei 3:4.

New York Jets @ New York Giants 13:10 n.O.

Im Derby von New York fiel die Entscheidung erst in der Overtime per Field Goal. Die New York Giants verloren ihren Backup-Quarterback Tyrod Taylor aufgrund einer Rippenverletzung, sodass der 3. Quarterback Tommy DeVito zu seinem NFL-Debüt kam. Dieser brachte zwei seiner sieben Pässe an den Mann, die aber schlussendlich für einen Raumverlust sorgten. Immerhin lief er einmal selber in die Endzone. Überhaupt war das Laufspiel mit insgesamt 203 Yards die einzige Waffe der Giants.

Insgesamt kamen nur 23 Pässe an. 24 mal wurde gepuntet für 1.078 Yards.

Zach Wilson, der Quarterback der Jets, kam auf 240 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass. Die Jets stehen nun bei einer 4:3-Bilanz, die Giants bei 2:6.